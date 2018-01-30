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Прокуратура будет просить продлить арест "экс-министру здравоохранения" оккупированного Крыма

Прокуратура будет просить продлить арест "экс-министру здравоохранения" оккупированного Крыма

КИЕВ. 30 января. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым подавать в местный суд Херсона ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца бывшему "министру здравоохранения" оккупированного Крыма Петру Михальчевскому. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

"Мы будем ходатайствовать в суд о продлении срока содержания под стражей еще на два месяца, поскольку прокуратурой назначено три экспертизы, которые уже идут", - сказала пресс-секретарь.

Отметим, что мера пресечения в виде ареста был избран Михальчевский сроком до 5 февраля.

Напомним, 5 января сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове. Того же дня ему сообщено о подозрении.

8 января местный суд Херсона избрал меру пресечения Петру Михальчевскому в виде содержания под стражей сроком на 30 суток. 29 января Апелляционный суд Херсонской области оставил в силе арест так называемому экс-чиновнику оккупированного Крыма.

Источник: УНН
Теги: суд, Крым, арест
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