Конкурс на должность главы ГПЗКУ не состоялся - МЭРТ

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Второй этап конкурса на замещение должности главы исполнительного органа ОАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), который должен был состояться 31 января, перенесен на 12 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Заседание номинационного комитета вчера (31 января, - ред.) не произошло по техническим причинам. Заседание перенесли на 12 февраля", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что во второй тур конкурса прошло 5 из 14 кандидатов. О ком именно идет речь, официально в МЭРТ не сообщают. Однако, по данным отдельных СМИ, во второй тур прошли бывший и.о. председателя ГПЗКУ Дмитрий Гавриш и депутат Киевсовета Антон Дрепин. Ни один из них в сфере продажи зерна ранее не работал.

Добавим, что Д.Гавриш на должность и. о. председателя ГПЗКУ был назначен в сентябре, но уже 11 января он был уволен "по собственному желанию". На следующий день правительство назначило нового и.о. председателя правления ГПЗКУ. Ею стала экс-менеджер предприятия Бахматюка - Ирина Марченко.

Интересно, что назначение нового и.о. инициировал заместитель министра агрополитики М.Мартынюк. По информации источников УНН, до назначения легитимного руководителя ГПЗКУ, перед И.Марченко, кроме налаживания отношений с китайскими кредиторами корпорации, стоять все те же задачи, что и перед ее предшественником Д.Гавришем.

Вероятно, речь идет о дальнейшем выводе активов из ГПЗКУ на обанкротившуюся ГАК "Хлеб Украины". Хотя именно эта активность Д.Гавриша, по данным СМИ, и возмутила китайских партнеров корпорации и привело к замораживанию средств компании на банковских счетах.