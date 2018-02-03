Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В 2017 году в Украине работало 12 409 иностранцев. Странами-лидерами по количеству их граждан, работавших в Украине, стали Турция, Россия и Беларусь. Такие данные УНН предоставили в Государственной службе занятости Украины.

В частности, по данным службы, в 2017 году странами-лидерами по количеству их граждан, работавших в Украине при наличии разрешения на трудоустройство стали:

Турция — 2136 человек.

Российская Федерация — 1608 человек.

Беларусь — 666 человек.

Польша — 554 человека.

Румыния — 217 человек.

США — 372 человека.

Германия — 353 человека.

Франция — 333 человека.

Великобритания — 278 человек.

Таиланд — 270 человек.

Напомним, Польше нужна рабочая сила из Украины для обеспечения и сохранения экономического роста.