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Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине

Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В 2017 году в Украине работало 12 409 иностранцев. Странами-лидерами по количеству их граждан, работавших в Украине, стали Турция, Россия и Беларусь. Такие данные УНН предоставили в Государственной службе занятости Украины.

В частности, по данным службы, в 2017 году странами-лидерами по количеству их граждан, работавших в Украине при наличии разрешения на трудоустройство стали:

  • Турция — 2136 человек.
  • Российская Федерация — 1608 человек.
  • Беларусь — 666 человек.
  • Польша — 554 человека.
  • Румыния — 217 человек.
  • США — 372 человека.
  • Германия — 353 человека.
  • Франция — 333 человека.
  • Великобритания — 278 человек.
  • Таиланд — 270 человек.

Напомним, Польше нужна рабочая сила из Украины для обеспечения и сохранения экономического роста.

Источник: УНН
Теги: Украина, иностранцы, миграция, трудовая
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