Эксклюзив: Общество
Суббота, 3 февраля 2018, 11:00 • Ася Красоха
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В 2017 году в Украине работало 12 409 иностранцев. Странами-лидерами по количеству их граждан, работавших в Украине, стали Турция, Россия и Беларусь. Такие данные УНН предоставили в Государственной службе занятости Украины.
В частности, по данным службы, в 2017 году странами-лидерами по количеству их граждан, работавших в Украине при наличии разрешения на трудоустройство стали:
- Турция — 2136 человек.
- Российская Федерация — 1608 человек.
- Беларусь — 666 человек.
- Польша — 554 человека.
- Румыния — 217 человек.
- США — 372 человека.
- Германия — 353 человека.
- Франция — 333 человека.
- Великобритания — 278 человек.
- Таиланд — 270 человек.
Напомним, Польше нужна рабочая сила из Украины для обеспечения и сохранения экономического роста.
Источник: УНН
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