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В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"

В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Комитет парламента по иностранным делам соберется для подготовки общей позиции относительно ситуации с принятием сеймом и сенатом Польши так называемого "бандеровского закона" 5 февраля, после заседания согласительного совета. Об этом корреспонденту УНН сообщила народный депутат Украины, член депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Республикой Польша Оксана Юринец.

"Все те, кто занимаются вопросами польско-украинского сотрудничества, приглашенные на 13:30 в Комитет ВР по иностранным делам по подготовке совместного заявления (относительно "бандеровского закона" - ред.). Это будет после согласительного совета, в понедельник 5 февраля", - рассказала Юринец.

Она добавила, что после подготовки текста заявления, о так называемом "бандеровском законе", скорее всего во вторник, 6 февраля, он будет вынесен на голосование в сессионный зал.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поручил комитету парламента по иностранным делам подготовить общую позицию относительно ситуации с принятием сеймом и сенатом Польши законопроекта, который предусматривает привлечение к уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Комитет, бандеровский закон
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