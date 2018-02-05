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Эксперт пересмотрел прогноз цен на продукты

Эксперт пересмотрел прогноз цен на продукты

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В 2018 году социальные продукты питания будут драйвером инфляции. Об этом в комментарии УНН рассказал председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В течение года стоимость продуктов питания будет расти, в том числе, из-за увеличения цен на топливо, рассказал эксперт.

"Стоимость горючего в Украине является одной из составляющих формирования цены на продукты питания. Если топливо в течение года вырастет в цене на 10%, как прогнозирует НБУ, то мы можем ожидать ухудшения прогноза среднегодовой инфляции на 1 процентный пункт - с 9% до 10%. По факту - 10-12%.

Это достаточно сильный фактор, тем более что в бюджете на 2018 год он заложен не был. Продукты питания в 2018 году будут драйвером роста цен, а социальные продукты - снова будут в лидерах. И хотя темпы роста цен будут ниже, чем в прошлом году, все равно они будут достаточно ощутимыми для украинцев", - сказал он.

А.Дорошенко добавил, что предварительно эксперты прогнозировали подорожание мяса в 2018 году на 15%.

"Прогноз НБУ по росту стоимости топлива ухудшает расчеты. Дополнительные 10% в топливе отобразятся еще 2% в ценах на мясо. Теперь можем говорить, что есть риск роста стоимости мяса в течение 2018 минимум на 17%", - сказал он.

Напомним, по данным Института аграрной экономики, в 2018 году курица будет оставаться мясным продуктом № 1 в Украине.

Источник: УНН
Теги: бензин, мясо, цена, продукты
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