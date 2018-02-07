НАБУ ошибочно изъяло уникальное оборудование института ядерной медицины

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины ошибочно изъяло в Институте ядерной медицины диагностическое оборудование. Об этом говорится в письме директора Института Ирины Дикан в НАБУ, который есть в распоряжении корреспондентов УНН.

Согласно письму, Институт ядерной медицины просит НАБУ вернуть оборудование, которое детективы перепутали во время обыска и ошибочно изъяли. Таким образом вместо оборудования, одного медицинского учреждения, которое фигурирует в уголовном производстве, детективы изъяли оборудование Института.

"5 октября 2017 года Национальным антикоррупционным бюро Украины был проведен обыск по адресу ул. Сахарного завода, 32, город Бар Винницкой области и ошибочно изъято имущество (трьохмодальная система AnyScan SCP (38 коробок), принадлежащее ГУ "Институт ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины. Указанное имущество не является вещественным доказательством в уголовном производстве № 12014100000000365, поскольку не принадлежит лицам, в отношении которых оно возбуждено, и было изъято по ошибке", - говорится в письме.

В то же время, заместитель директора Института ядерной медицины Кирилл Гордиенко в комментарии УНН отметил, что изъятие произошло без присутствия сотрудников института, и о пропавшей технике им никто не сообщал, а о самом факте изъятия НАБУ прибора медики узнали случайно.

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"Где-то 12 октября к нам приходили следователи НАБУ, которые интересовались, где наш аппарат. Мы следователям предоставили фотографии места хранения аппарата, как он выглядит и что там стоит, а также предоставили им фото инвентарных номеров этого прибора. И вот, на прошлой неделе мы ездили на место хранения и убедились наглядно, что аппарата нашего нет", - рассказал Гордиенко.

Он также добавил, что прибор является уникальным для Украины и должен был заработать в стенах Института трансплантологии имени Александра Шалимова, поскольку именно в этом институте нашли средства на его установку.

"Это очень уникальное оборудование, которое сочетает в себе три модальности: 1. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография. 2. Позитронно-эмиссионная томография 3. Компьютерная томография.

Такого класса аппаратов в Украине и опыта их использования в нашей стране нет. Это первые две уникальные установки, которые должны были заработать. Их закупило государство. Один прибор стоит примерно 35 млн гривен", - сообщил К.Гордиенко.

Зато, детектив НАБУ Владимир Васильчук, который участвовал в обысках и изъятии вещественных доказательств со склада, уверен, что изъяли именно оборудование, которое фигурирует в уголовном производстве, и не принадлежит Институ ядерной медицины. Об этом он сообщил в комментарии УНН.

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"Были изъяты только те элементы, которыми этот институт не обладал, которыми владел "УкрМедПроектБуд"(Государственное предприятие - ред.), другого ничего не изымали, они были индивидуализированы, поэтому претензии Института в данном случае - необоснованны. По этому поводу к первому детективу было ходатайство, он его рассмотрел и, соответственно, дал ответ. В Украину поставляли два таких прибора, один в Охматдет, другой - в институт ядерной медицины. Они были подтверждены владельцами, где какой есть, после этого нами был извлечен собственно аппарат, принадлежащий "УкрМедПроектБуд", - сказал В.Васильчук.

Добавим, по данным системы информационно-аналитической платформы бизнес аналитики Youcontrol, "УкрМедПроектБуд" - государственное предприятие, учредителем которого является Министерство здравоохранения, и специализируется на строительстве жилых и нежилых помещений.

На фото, которое есть в распоряжении редакции коробки с оборудованием с инвентарными номерами Института ядерной медицины, которые были изъяты детективами НАБУ.