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В Украине 14 февраля поженятся почти 1,5 тысячи пар

В Украине 14 февраля поженятся почти 1,5 тысячи пар

КИЕВ. 8 февраля. УНН. По состоянию на 2 февраля, в Министерстве юстиции Украины зарегистрировано 1492 заявления о женитьбе 14 февраля, в День Святого Валентина. Об этом говорится в ответе Минюста на запрос УНН.

"По состоянию на 02.02.2018 количество заявлений о государственной регистрации брака, назначенной на 14.02.2018, составляет 1492 заявления. При этом следует отметить, что в настоящее время продолжается прием заявлений о государственной регистрации брака, которая может быть назначена на указанную в запросе дату", - говорится в сообщении.

В то же время отмечено, что в 2017 году было принято 2221 заявление о государственной регистрации брака в День Святого Валентина.

Напомним, 14 февраля улицам Кропивницкого будет ездить "троллейбус любви".

Источник: УНН
Теги: Украина, Минюст
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