Приближение выборов спровоцировало "свертывание" демократии в Украине - политолог

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Тенденция к ограничению демократии в Украине просматривается все чаще из-за приближения президентских и парламентских выборов. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Николай Давидюк.

"Это не чувствуется в широких массах населения, так как во многом это влияние является манипулятивным - и сужение окна реформ, о котором писал Freedom House, и сужение гражданских свобод. Оно не так ощутимо для всех 40 миллионов населения, но очень ощутимо для наиболее активных слоев - журналистов, антикоррупционеров, людей, работающих в системе выборов, или в системе политики, для оппозиционеров, внепарламентских политиков..." - отметил он.

При этом Давидюк отметил, что как в процентном, так и в количественном показателе по оценке уровня демократии падение незначительное, но, тем не менее, оно наблюдается.

"Причин несколько. Одной из них является приближение сети выборов - это президентские и парламентские выборы", - добавил эксперт.

По его словам, приближение выборов имело негативное влияние не только на это.

"Например, гражданские свободы: преследования активистов-антикоррупционеров, введение деклараций привело к ухудшению показателей в данном пункте. Но это тоже связано с выборами. Власть увидела в антикоррупционерах политических конкурентов, поэтому их начали преследовать. Конечно - не хотели, чтобы их критиковали", - отметил Давидюк.

"Кроме того - ухудшение свободы слова. В этом вопросе тоже многое связано с выборами, хотя здесь есть еще несколько факторов. Один из них - упрочение коррупционно-олигархических традиций и автократических взглядов власти. Например, не расследовано дело Шеремета, которое напрямую перекликается с нерасследованным делом Гонгадзе. Коррупционный состав, который сейчас у власти - из силовиков, олигархов, чиновников - он настолько силен, что даже такие громкие дела в Украине не расследуются. А это влияет на картинку свободы слова в Украине", - рассказал эксперт.

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Вообще, по мнению политолога, в Украине сейчас происходит процесс, когда политические лидеры, в том числе Президент, тяготеют к худшим тенденциям среди стран региона.

"Вместо того, чтобы брать пример с Дали Грибаускайте или Дональда Туска, который реализовал просто бешеную карьеру, будучи очень успешным премьер-министром, а затем переместился в европейский офис и стал одним из лидеров ЕС. Или Грибаускайте, которая имеет малую по размерам, но очень сильную страну с точки зрения гражданских свобод, привлечения инвестиций, а также их голоса и в Евросоюзе, и в мире. В то же время, наш Президент скорее хочет равняться на Орбана, на Лукашенко, на Путина, и это - негативный тренд", - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что в первом случае лидеры прогнозируемо выгодны для населения - страна будет иметь реформы, сильную экономику. В остальном - только у тех, кто у власти, есть выгоды, такие как правление страной по несколько сроков подряд.

"Это - негативные тенденции, невыгодные для самого населения, которому все же нужна смена у власти, демократические, антикоррупционные институты. Кстати, это то, о чем перестали говорить в Украине с марта текущего года. Начиная где-то с дела Савченко, возможно, даже немного раньше, у нас об Антикоррупционном суде просто забыли. А это, кстати, также упоминается в мире, то есть нереализованные институциональные реформы. Справедливости в Украине нет, инвестор не может защитить свои деньги, гражданин не может защитить свои права, и т.д. - это все создает ряд проблем, которые в том числе выражены и в данном отчете (Freedom House - ред.)", - подчеркнул он.

В то же время политолог не уверен, изменится ли после выборов ситуация с демократией в Украине.

"Все зависит от того, кто выиграет. Например, при Ющенко было одно положение дел с демократией и гражданскими свободами, а после того, как к власти пришел Янукович, все кардинально изменилось", - отметил он, добавив, что ситуация может улучшиться, если будет избран кто-то новый, кто не привык работать в старой "кучмовской" системе.

Напомним, в ежегодном докладе "Страны переходного периода 2018" об оценке демократии в странах Центральной и Восточной Европы, Балкан и Евразии организация Freedom House зафиксировала снижение оценки демократии в Украине впервые со времен революции 2014 года.



