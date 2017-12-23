Регистрация | Вход |
USD: 27,95   EUR: 33,13  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 23 декабря 2017 23:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Президента призвали ликвидировать Фонд госимущества

Президента призвали ликвидировать Фонд госимущества

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На официальном сайте Администрации Президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой ликвидировать Фонд государственного имущества Украины, передает УНН со ссылкой на текст соответствующей петиции.

"Ликвидировать Фонд государственного имущества Украины", - говорится в петиции №22 / 041862-эп.

Автором петиции выступил Дмитрий Очколяс. Он предложил закрепить право распоряжения и передаче в аренду недвижимого имущества за балансодержателем данного имущества.

"Проект договора об аренде государственного имущества обязательно согласовывается в течение 15 дней перед заключением с Государственной аудиторской службой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фонд госимущества утвердил предприятия под приватизацию в 2018 году

Если заключение соответствующего договора привело к недополученных доходов или убытков принимать меры, предусмотренные законодательством", - добавил автор петиции

Пециция зарегистрирована 22 декабря и уже набрала 6 голосов с 25 тыс. необходимых.

Напомним, жители Киевщины просят Президента спасти их от транспортного коллапса.

Источник: УНН
Теги: Фонд госимущества, петиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.