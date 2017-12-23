Жителей аннексированного Крыму будут штрафовать за украинские автономера

КИЕВ. 23 декабря. УНН. С 1 января 2018 жителей аннексированного Крыму, не поменяли на своих автомобилях украинские номера на российские, будут штрафовать. Об этом заявил "начальник" крымского управления Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Анатолий Борисенко в эфире радио "Спутник в Крыму", передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

"До 1 января 2018 - крайний срок для возможности переоформить транспортное средство на "законных" основаниях. У людей, которые имеют такие транспортные средства с проблемными вопросами, мало времени для решения этого вопроса", - отметил Борисенко.

Речь идет о машинах с украинскими номерами, которые эксплуатируются по поручению или купленные в кредит или лизинг.

Напомним, на Генассамблее ООН приняли резолюцию по правам человека в Крыму.