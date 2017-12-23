Facebook и Instagram Кадырова стали недоступными

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Профили председателя Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Facebook и Instagram стали недоступными для пользователей, передает УНН.

При попытке зайти на его страницу сообщается, что она недоступна: возможно вы воспользовались неверной ссылкой или страница удалена. Также не работает страница Кадырова на Facebook.

Пока неизвестно, страницы заблокированы, или это личное решением лидера Чечни.

Напомним, США внесли в санкционного списка пяти россиян, включая голову Чечни Рамзана Кадырова.