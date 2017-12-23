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Суббота, 23 декабря 2017, 14:34 • Тарас Джмиль
Facebook и Instagram Кадырова стали недоступными
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Профили председателя Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Facebook и Instagram стали недоступными для пользователей, передает УНН.
При попытке зайти на его страницу сообщается, что она недоступна: возможно вы воспользовались неверной ссылкой или страница удалена. Также не работает страница Кадырова на Facebook.
Пока неизвестно, страницы заблокированы, или это личное решением лидера Чечни.
Напомним, США внесли в санкционного списка пяти россиян, включая голову Чечни Рамзана Кадырова.
Источник: УНН
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