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Facebook и Instagram Кадырова стали недоступными

Facebook и Instagram Кадырова стали недоступными

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Профили председателя Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Facebook и Instagram стали недоступными для пользователей, передает УНН.

При попытке зайти на его страницу сообщается, что она недоступна: возможно вы воспользовались неверной ссылкой или страница удалена. Также не работает страница Кадырова на Facebook.

Пока неизвестно, страницы заблокированы, или это личное решением лидера Чечни.

Напомним, США внесли в санкционного списка пяти россиян, включая голову Чечни Рамзана Кадырова.

Источник: УНН
Теги: Чечня, Рамзан Кадыров, Instagram, Facebook
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