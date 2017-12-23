Регистрация | Вход |
USD: 27,95   EUR: 33,13  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 23 декабря 2017 23:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Собчак выдвинули кандидатом в президенты России

Собчак выдвинули кандидатом в президенты России

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Телеведущую Ксению Собчак выдвинули кандидатом в президенты России от партии "Гражданская инициатива", передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что кандидатуру К.Собчак поддержало 93 участника съезда партии 23 декабря. Против проголосовало семь человек, трое — воздержались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин вновь будет баллотироваться в президенты России в 2018 году

На съезде Собчак представила свою предвыборную программу, которую назвала “123 трудных шага”. Журналистка пояснила, что “эта платформа нуждается в серьезном обсуждении, потому что это программа, где каждый шаг нужно делать всем вместе”.

Главным приоритетом во внешней политике К.Собчак называет мирные и добрососедские отношения с другими странами, в экономической политике — благосостояние граждан РФ, в социальной политике — образование.

Ранее сообщалось, что Собчак готова отказаться от участия в выборах ради Явлинского и Навального.

Источник: УНН
Теги: РФ, Ксения Собчак, президент, кандидатуры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.