КИЕВ. 23 декабря. УНН. Телеведущую Ксению Собчак выдвинули кандидатом в президенты России от партии "Гражданская инициатива", передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что кандидатуру К.Собчак поддержало 93 участника съезда партии 23 декабря. Против проголосовало семь человек, трое — воздержались.

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На съезде Собчак представила свою предвыборную программу, которую назвала “123 трудных шага”. Журналистка пояснила, что “эта платформа нуждается в серьезном обсуждении, потому что это программа, где каждый шаг нужно делать всем вместе”.

Главным приоритетом во внешней политике К.Собчак называет мирные и добрососедские отношения с другими странами, в экономической политике — благосостояние граждан РФ, в социальной политике — образование.

Ранее сообщалось, что Собчак готова отказаться от участия в выборах ради Явлинского и Навального.