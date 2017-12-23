"Барселона" разгромила "Реал" в Мадриде

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В центральном матче 17-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" победила мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу", передает УНН.

В первом тайме 175-го "ЕльКласико" преимущество имели хозяева поля, которые не смогли реализовать свои моменты. Основные события произошли во втором тайме.

На 54-й минуте Луис Суарес реализовал быструю контратаку каталонцев. Через 10 минут очередная атака "Барселона" принесла успех гостям. Сначала Карвахаль заработал пенальти и красную карточку, сыграв рукой в ​​штрафной. 11-метровый реализовал Месси. Это стал 25-й мяч на счету аргентинца в "Эль Классико".

А на 93-й минуте Алейш Видаль поставил точку в матче, 3:0.

Заметим, что "Барселона" установила рекорд, одержав третью подряд победу на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что в рамках поединка на лидеров коллективов Лионель Месси и Криштиану Роналду будут прикреплены видеокамеры.