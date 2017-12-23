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Избрание меры пресечения заместителю председателя Запорожского облсовета: прокуратура заявила о давлении на суд

Избрание меры пресечения заместителю председателя Запорожского облсовета: прокуратура заявила о давлении на суд

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Червонозаводском суде Харькова, где сегодня, 23 декабря, выбирают меру пресечения заместителю председателя Запорожского облсовета и его брату, после объявленного перерыва заседание так и не возобновилось. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает УНН.

Отмечается, что во время объявленного перерыва в кабинет судьи Виктора Ежова, который должен избирать меру пресечения братьям Марченко, зашел народный депутат от "Самопомощи" Тарас Пастух.

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"По нашей информации пока в судебном заседании перерыв, один из народных депутатов господин Тарас Пастух заходил в кабинет судьи Ежова и находился там около 15 минут. Такое поведение народных избранников прокуратура расценивает как попытку давления на суд и считает ее недопустимой", - заявили в прокуратуре Харьковской области.

Напомним, Марченко, его брата и директора одного из коммунальных предприятий Мелитополя подозревают в проведении фиктивных тендеров. По данным предварительного расследования прокуратуры Харьковской области, бюджетам Запорожье и Мелитополь нанесенный ущерб в размере 87 млн грн.

Источник: УНН
Теги: суд, мера пресечения
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