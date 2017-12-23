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Рыбалка отличился дебютным голом за "Сивасспор"

Рыбалка отличился дебютным голом за "Сивасспор"

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Во встрече 17-го тура чемпионата Турции по футболу ФК "Сивасспор" украинского полузащитника Сергея Рыбалки нанес поражение одному из лидеров соревнований "Бешикташу", передает УНН.

На 5-й минуте встречи Рыбалка открыл счет в противостоянии и счет своим голам в Турции. Наш соотечественник удачно сыграл на добивании. Финальный свисток зафиксировал победу коллектива украинца - 2:1.

Отметим, что Рыбалка в 15 проведенных баталиях за "Сивасспор" имеет также 4 результативные передачи.

Добавим также, в турнирной таблице "Сивасспор" 8-й - 26. "Бешикташ" с 30-ю баллами 4-й.

Как сообщал УНН, Рыбалка сделал два ассиста в игре чемпионата Турции.

Источник: УНН
Теги: футбол
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