Порошенко: американское оружие в руках украинских воинов - не для наступления

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Оружие из Америки не будет использовано Вооруженными силами Украины для наступления и эскалации военных действий. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в своем twitter, передает УНН.

"Как и договаривались с президентом Трампом, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальную оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение Американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с Госсекретарем Рексом Тиллерсон", - отметил он.

Глава государства поблагодарил президента США Дональду Трампу и всем американским друзьям за поддержку.

"Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России - достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств и продолжения накачки Донбасса тяжелым оружием", - сказал Порошенко.

П.Порошенко подчеркнул, что оружие из Америки не будет использовано Вооруженными силами Украины для наступления и эскалации военных действий.

"Американское оружие в руках украинских воинов - не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это также трансатлантическое прививки от российского вируса агрессии", - пояснил он.

Напомним, Госдеп подтвердил, что США позволили Украине покупать оружие у американских компаний.