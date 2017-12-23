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Металлическая конструкция пробила лобовое стекло троллейбуса в Кропивницком

Металлическая конструкция пробила лобовое стекло троллейбуса в Кропивницком

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Кропивницкому металлическая конструкция, слетела с грузовика, пробила лобовое стекло троллейбуса. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в Управлении патрульной полиции Кропивницкого.

"ДТП произошло на улице Короленко. Грузовик, который двигался перед троллейбусом, перевозил автомобиль, который был накрыт тентом. Нехорошо зафиксированный тент сорвало вместе с металлической конструкцией. Часть конструкции пробила лобовое стекло троллейбуса", - сообщили в полиции.

В полиции также отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщал УНН, в Донецкой области из-за гололеда столкнулись два троллейбуса.

Источник: УНН
Теги: троллейбус, Кропивницкий
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