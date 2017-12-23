Новости: Происшествия
Суббота, 23 декабря 2017, 19:22 • Лилия Гришина
Металлическая конструкция пробила лобовое стекло троллейбуса в Кропивницком
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Кропивницкому металлическая конструкция, слетела с грузовика, пробила лобовое стекло троллейбуса. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в Управлении патрульной полиции Кропивницкого.
"ДТП произошло на улице Короленко. Грузовик, который двигался перед троллейбусом, перевозил автомобиль, который был накрыт тентом. Нехорошо зафиксированный тент сорвало вместе с металлической конструкцией. Часть конструкции пробила лобовое стекло троллейбуса", - сообщили в полиции.
В полиции также отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщал УНН, в Донецкой области из-за гололеда столкнулись два троллейбуса.
Источник: УНН
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