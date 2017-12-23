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Действующий чемпион Англии в седьмой раз потерял очки в сезоне АПЛ

Действующий чемпион Англии в седьмой раз потерял очки в сезоне АПЛ

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На "Гудисон Парк" в Ливерпуле в "Эвертон" приехали в гости футболисты действующего чемпиона Англии "Челси". Встреча проходила в рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги, передает УНН.

В одной из фланговых атак лондонцев дважды мяч с линии собственных ворот выносил капитан “ирисок” Ягелка после ударов Бакайоко. В конце первой половины Педро пробил изо всех сил, но с верхнего ближнего угла ворот мяч парировал вратарь Пикфорд.

После перерыва “синие” не сбавляли обороты. Эден Азар наносил острого дальнего удара низом с которым с трудом справился Пикфорд. От защитника Эшли Уильямс мяч попадал в каркас ворот “Эвертона”. Зато хозяева могли завершить игру и в свою пользу одним моментом — Майклу Кину не хватило нескольких сантиметров, чтобы забить ударом головой (0:0).

Отметим, что “Челси” имеют 39 очков и отстают от второго коллектива АПЛ “Манчестер Юнайтед” на 2 очка. “Эвертон” идет 9-м (26 пунктов).

Как сообщал УНН, “Арсенал” и “Ливерпуль” сыграли вничью в центральные игре тура АПЛ.

Источник: УНН
Теги: футбол
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