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В Житомире приняли присягу более 60 патрульных полицейских

В Житомире приняли присягу более 60 патрульных полицейских

ЖИТОМИР-КИЕВ. 23 декабря. УНН. Более 60 патрульных полицейских торжественно приняли присягу в Житомире, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Житомирской области, передает УНН.

63 патрульных приступят к своим обязанностям уже скоро - их набрали, чтобы ликвидировать кадровый дефицит патрульной полиции Житомира.

В их функции будет входить обеспечение правопорядка на улицах областного центра и безопасность дорожного движения на автодороге Киев - Чоп в пределах Житомирской области.

Как сообщал УНН, в Ужгороде новые патрульные приняли присягу.

Источник: УНН
Теги: Житомир, присяга, полицейские
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