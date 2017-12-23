Кинопортал IMDb назвал 10 самых популярных актеров 2017

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кинопортал IMDb назвал актеров, которых чаще всего искали на сайте в 2017 году. Об этом говорится на сайте IMDb, передает УНН.

Как сообщает кинопортла, чаще всего искали таких актеров:

Галь Гадот ("Чудо-женщина")

Том Харди ("Дюнкерк", "Табу")

Эмилия Кларк ("Игра престолов")

Александра Даддарио ("Спасатели Малибу")

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Билл Скарсгорд ("Оно")

Ум Клементьефф ("Стражи Галактики 2");

Ана Де Армас ("Бегущий по лезвию 2049")

Дэн Стивенс ("Красавица и чудовище", "Аббатство Даунтон")

София Бутелла ("Мумия")

Кэтрин Лэнгфорд ("13 причин, почему").

Напомним, Google назвал 50 самых популярных фильмов 2017 года.