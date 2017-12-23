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В Киеве за год увеличилось количество субсидиантов

В Киеве за год увеличилось количество субсидиантов

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В январе-октябре 2017 за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 377,5 тыс. домохозяйств, в 1,6 раза больше чем в январе-октябре 2016 года. Об этом сообщает Главное управление статистики в Киеве, передает УНН.

"По сравнению с соответствующим периодом 2016 количество домохозяйств, которым назначены субсидии, увеличилось в 1,6 раза", - говорится в сообщении.

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Также, за 10 месяцев этого года субсидии для возмещения расходов на оплату ЖКУ был назначена 368,1 тыс. домохозяйствам.

Как сообщал УНН, в госбюджете на следующий год на предоставление льгот и субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг заложено 71 млрд гривен.

Источник: УНН
Теги: субсидии, Киев
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