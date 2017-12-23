В результате шторма на Филиппинах погибли около 200 человек

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Около 200 человек погибли на Филиппинах в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом Тембин. Об этом сообщили местные власти в субботу, 23 декабря, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

На Филиппинах шторм Тембин разрушал дома рыбаков, выкорчевывал кокосовые пальмы и привел к подтоплению автодорог.

Отмечается, что наибольшие потери понесла провинция Северный Ланао, где погибли по меньшей мере 127 человек и еще 69 пропали без вести. 47 человек погибли в провинции Северная Замбоанга, 18 в Южном Ланао. Еще восемь - в провинциях Букиднон, Западный Мисамис и городе Илиган.

Напомним, ранее сообщалось о 90 погибших людей схода селя и наводнений.