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"Черноморец" назначил нового тренера

"Черноморец" назначил нового тренера

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Новым главным наставником одесского "Черноморца" назначен Константин Фролова, ранее работавший с молодежным составом клуба. Об этом сообщает сайт "моряков", передает УНН.

Помощниками Фролова станет Константин Балабанов и Андрей Глущенко.

45-летний Фролов в "Черноморце" в 2005-2010 годах тренировал молодежный состав и вторую команду. "Молодежка" становилась третьим призером чемпионата Украины.

Кроме того, специалист возглавлял юношескую сборную Казахстана (U-17), грузинские клубы "Шукуров" (Кобулети) и "Динамо" (Батуми). С августа 2015 по май 2017 работал спортивным директором СДЮШОР "Черноморец". С 9 ноября 2017 было старшим тренером молодежного состава "Черноморца".

Напомним, что предыдущий пост наставника покинул белорус Олег Дулуб.

Источник: УНН
Теги: футбол
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