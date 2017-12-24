Регистрация | Вход |
USD: 27,95   EUR: 33,13  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 24 декабря 2017 10:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Америке задержали мужчину, который в течение 2 месяцев обикрадав церкви

В Америке задержали мужчину, который в течение 2 месяцев обикрадав церкви

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Полиция Питтсбурга (штат Пенсильвания, США - ред.) Задержала мужчину, который в течение двух месяцев обикрадав церкви. Об этом сообщает местное издание WPXI, передает УНН.

Сообщается, что на сегодня речь идет как минимум о двух церквях. Злоумышленник воровал еду, наличные деньги, кредитные и подарочные карты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Чернигове из могилы Коцюбинского украли бронзовый бюст

Вора задержали, когда он попытался рассчитывался за покупки на сумму 6 тысяч долларов США украденными карточками.

Как ранее сообщало УНН, в Ахтырском Свято-Покровском соборе Сумской области полиция задержала мужчину, который разыскивался за совершение ряда краж пожертвований в церквях.

Источник: УНН
Теги: США, церковь, вор
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.