В Америке задержали мужчину, который в течение 2 месяцев обикрадав церкви

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Полиция Питтсбурга (штат Пенсильвания, США - ред.) Задержала мужчину, который в течение двух месяцев обикрадав церкви. Об этом сообщает местное издание WPXI, передает УНН.

Сообщается, что на сегодня речь идет как минимум о двух церквях. Злоумышленник воровал еду, наличные деньги, кредитные и подарочные карты.

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Вора задержали, когда он попытался рассчитывался за покупки на сумму 6 тысяч долларов США украденными карточками.

Как ранее сообщало УНН, в Ахтырском Свято-Покровском соборе Сумской области полиция задержала мужчину, который разыскивался за совершение ряда краж пожертвований в церквях.