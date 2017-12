Американцы увидели в вечернем небе запуск ракеты SpaceX

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Жители Южной Калифорнии приняли запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon компании SpaceX за НЛО. Об этом пользователи писали в соцсетях сразу после запуска, сообщает “Медуза”, передает УНН.

“Я думаю, что я только что видел НЛО! Если вы в Комптон, вы просто должны видеть, что в небе. Нам нужны ответы! Никогда не видел ничего подобного!”- написал местный житель.

Компания SpaceX вечером 22 декабря запустила ракету Falcon 9 со стартовой площадки на базе Ванденберг в Калифорнии. Ракета вывела на орбиту десять спутников.

Запуск выглядел на вечернем небе очень красиво, люди снимали его на видео.

Некоторые не поняли, что именно увидели — высказывались предположения, что это НЛО. Местная пожарная служба объяснила “загадочные огни в небе” запуском с Ванденберга. Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в twitter один из роликов с комментарием “Ядерный инопланетный НЛО из Северной Кореи”.

Компания SpaceX запустила в пятницу ракету-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), его трансляцию SpaceX вела на своем сайте.

How cool. My friend Nick captured the #SpaceX # Falcon9 rocket flying into space tonight !!! pic.twitter.com/CGcwzATd1P