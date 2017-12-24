Штаб АТО: боевики "Л / ДНР" распространяют дезинформационные сообщения о АТО

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л / ДНР" распространяют ложную информацию о нарушении подразделениями ВС Украины в зоне проведения АТО договоренностей по установлению режима прекращения огня на время Рождественских и Новогодних праздников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“Украинская сторона СЦКК заявляет, что с первых минут установленного режима прекращения огня на время Рождественских и Новогодних праздников информационными интернет ресурсами, подконтрольными боевикам ОРДО/ОРЛО, начала распространяться информация о, якобы ведении огня подразделениями Вооруженных Сил Украины в АТО по направлению временно неподконтрольных правительству Украины территорий”, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики готовят провокации для обвинения ВСУ в нарушении перемирия — штаб

Так, на одном из Телеграмм-каналов боевиков отмечается, что “подразделения украинской армии, начиная с 00.00 часов 23 декабря 2017, совершили обстрел районе населенного пункта Ясиноватая, применив стрелковое оружие и АГС, а в районе населенных пунктов Горловка и Гольмовский — минометы различных калибров”.

Украинская сторона СЦКК связывает такую ​​показательную дезинформационную активность террористов Л/ДНР о несуществующих обстрелах со стороны подразделений ВС Украины, исключительно с желанием скомпрометировать и обвинить подразделения ВС Украины в АТО в несостоятельности придерживаться взятых на себя обязательств по соблюдению режима тишины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе боевики нарушили “рождественское” перемирие

“Украинская сторона СЦКК отмечает: подразделения ВС Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, безусловно придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины”, — подчеркивают в штабе.

Напомним, 23 декабря вступили в действие договоренности участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины о перемирии на Донбассе в период новогодних и рождественских праздников.