В Славянске разоблачён пособник боевиков

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Славянске разоблачен мужчина, который во время оккупации города добровольно предоставил боевикам технику для строительства фортификационных сооружений и огневых точек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Славянский отдел полиции Донецкой области.

Как говорится в сообщении, сам мужчина 1969 года рассказал полицейским, что во время оккупации города возглавил строительное предприятие, на котором до этого работал старшим водителем.

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Он добровольно предоставил представителям незаконных вооруженных формирований строительную технику — погрузчики, краны и экскаваторы, что позволило боевикам за короткое время свести сеть фортификационных сооружений и огневых точек в районе железнодорожного вокзала и выезда на поселок Былбасовка. Также подозреваемый участвовал в строительстве рвов, блиндажей и блокпостов.

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Данная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований Славянского отдела полиции. Предварительная квалификация — ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса (“создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности”).

Напомним, в период с 2014 года и по 30 ноября 2017 за преступления против национальной безопасности арестован 1505 человек.