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Свитолина и еще четыре спортсмена попали в сотню самых влиятельных людей Украины

Свитолина и еще четыре спортсмена попали в сотню самых влиятельных людей Украины

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Первая ракетка Украины харьковчанка Элина Свитолина попала в сотню самых влиятельных людей Украины по версии журнала “Фокус”, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Украинская теннисистка заняла в списке девяносто пятое место. Среди спортсменов, попавших в топ-100 также Владимир Кличко, завершивший спортивную карьеру, боксеры Василий Ломаченко (78), Александр Усик (92), фехтовальщица на саблях Ольга Харлан (88), шахматистка Анна Музычук (96).

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Отмечается, что большую часть списка составляют политики, чиновники и олигархи.

Напомним, что по версии “Форбс” самой влиятельной женщиной мира стала Ангела Меркель.

Источник: УНН
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