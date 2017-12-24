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"Биг Бен" временно возобновит работу на Рождество и Новый Год

"Биг Бен" временно возобновит работу на Рождество и Новый Год

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Куранты Вестминстерского дворца заработают в честь Рождества и Нового года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.

Куранты возобновят работу с 9 утра 25 января в Рождество и с 23:00 до 01:00 в новогоднюю ночь.

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Хранитель часов Стив Джаггс сказал, что в последующие 4 года “Биг-Бен” будет звучать только по случаю особых дней.

Напоминаем, в Лондоне из-за масштабных реставрационных работ остановили знаменитые часы “Биг-Бен” до 2021 года. Решение об отключении часов приняли для того, чтобы защитить слух рабочих. Однако это будет дольше молчание часов за всю историю его существования. Отмечается, что премьер-министр Тереза ​​Мэй назвала неправильным то, что известный Биг-Бен не будут слушать вплоть до 2021 года и попросила пересмотреть соответствующие предложения.

Источник: УНН
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