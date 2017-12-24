Главные организаторы конкурса "Мисс Америка" ушли в отставку на фоне скандала

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Руководители организации, проводящей популярный в США конкурс красоты “Мисс Америка”, на фоне громкого скандала ушли в отставку. Об этом было объявлено в субботу на официальной странице конкурса в Twitter, передает УНН.

Как отмечается в заявлении, совет руководителей “Мисс Америка” принял отставку исполнительного председателя Сэма Хаскелл, а также председателя Лин Уайднер. Хаскелл идет немедленно, а Уайднер сохранит свое членство в совете в течение 90 дней “для осуществления плавной передачи полномочий”. Кроме того, ушел в отставку президент этой организации Джош Рэндл.

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В заявлении не разъясняются причины отставки указанных лиц. При этом в пятницу в Twitter сообщалось, что Хаскелл и Уайднер временно отстранены от должностей. Также отмечалось, что совет “проведет тщательное расследование в связи с обвинениями в обмене непристойными сообщениями”.

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В четверг газета Huffington Post информировала, что Хаскелл в электронной переписке с другими членами совета управляющих “Мисс Америка” допускал сексистские и оскорбительные высказывания об участницах и победительницы конкурса. Он употреблял при этом ненормативную лексику. После распространения этой информации в СМИ несколько десятков женщин, ранее принимали участие и побеждали в конкурсе, обратились в совет управляющих с просьбой сменить руководство организации.

К участию в конкурсе “Мисс Америка”, который впервые состоялся в 1921 году, допускаются девушки в возрасте от 17 до 24 лет. Судьи обращают внимание не только на их внешний вид, но и на то, какие таланты участники могут продемонстрировать и какие ответы дают на вопрос жюри.

Напомним, представительница ЮАР получила титул “Мисс Вселенная-2017”. Финал конкурса и церемония коронации 22-летней Деми-Ли Нель-Питерс прошли в отеле Planet Hollywood Resort & Casino в Лас-Вегасе.