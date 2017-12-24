Суд частично отменил запрет Трампа на въезд беженцев из нескольких стран

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Суд в США частично снял введенный президентом страны Дональдом Трампом запрет на въезд в страну беженцам из тех государств, большинство населения которых составляют мусульмане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.





Соответствующее решение принял судья Джеймс Робарт из Сиэтла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: The New York Times: Трамп унизительно высказывался о приезжих из Афганистана, Гаити и Нигерии

Напоминаем, апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско (штат Калифорния) признал, что положение третьего по счету иммиграционного указа президента США Дональда Трампа выходят за рамки полномочий американского лидера.