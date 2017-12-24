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В течение суток боевики трижды провоцировали силы АТО

В течение суток боевики трижды провоцировали силы АТО

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Боевики вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжают нарушать новогодне-рождественское перемирие, которое начало действовать с начала прошлой суток. В течение сегодняшнего дня сепаратисты уже трижды провоцировали силы АТО на огонь. Пострадавших со стороны украинских военнослужащих нет, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“На Луганском направлении противник с миномета калибра 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим оборонным укреплениям вокруг Луганского, что на Светлодарск дуге. В этом же районе наших защитников обстреливал вражеский снайпер. На Донецком направлении захватчики нарушали перемирие с пулеметов вблизи Авдеевки, а из стрелкового оружия неподалеку Лебединского”, - говорится в сообщении.

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Действия боевиков свидетельствуют, по мнению штаба, о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” распространяют ложную информацию о нарушении подразделениями ВС Украины в зоне проведения АТО договоренностей по установлению режима прекращения огня на время Рождественских и Новогодних праздников.

Источник: УНН
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