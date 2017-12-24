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Выкуп за задержанного саудовского принца оценили в 6 млрд долларов США

Выкуп за задержанного саудовского принца оценили в 6 млрд долларов США

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Бизнесмена и племянника короля Аль-Валида, состояние которого оценивается в 16,8 млрд долларов США задержали по подозрению в коррупции еще в ноябре. Одним из условий его освобождения называют выплату в размере 6 млрд долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

62-летнего принца задержали вместе с десятками других членов королевской семьи, чиновников и бизнесменов в начале ноября в рамках масштабной кампании по борьбе с коррупцией. Ею руководит кронпринц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Саудовские власти сообщила мало информации об обвинениях, предъявленных задержанным. Известно, что Аль-Валида обвиняют в том числе в “отмывании денег, взяточничестве и вымогательстве”.

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Источники газеты сообщили, что Аль-Валид считает выплату такого выкупа признанием вины, что приведет к уничтожению его финансовой империи, которую он строил в течение 25 лет. В переговорах он предлагает властям обменять свою свободу на “большую часть своего бизнеса”. Однако при этом Аль-Валид хотел бы остаться во главе собственного компании Kingdom Holding Co.

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“Он хочет настоящее расследование. Ожидается, что Аль-Валид доставит кронпринцу большие неприятности”, - отметил близкий к задержанного бизнесмена источник.

Напоминаем, в Саудовской Аравии задержаны четыре действующих министров и одиннадцать принцев.

Источник: УНН
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