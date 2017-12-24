Регистрация | Вход |
USD: 27,95   EUR: 33,13  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 24 декабря 2017 10:32
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Дании наркодилер перепутал автомобиль полиции и такси

В Дании наркодилер перепутал автомобиль полиции и такси

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Копенгагене наркодилер по ошибке сел в полицейский автомобиль вместо такси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт полиции Копенгагена.

Правоохранители отмечают, что дилер спешил домой с партией конопли, поэтому перепутал такси с машиной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция Дании арестовала сирийского беженца по подозрению в планировании нападения

Напоминаем, датский парламент разрешил использовать медицинский каннабис для пациентов с целым рядом заболеваний. Разрешение будет действовать 4 года. Еще ранее Конституционный суд Грузии 30 ноября удовлетворил иск партии “Гирчи”, отменив уголовное наказание за употребление марихуаны.

Источник: УНН
Теги: наркотики, Дания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.