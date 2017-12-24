Пожар в торговом центре на Филиппинах заблокировал в здании 37 человек

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В торговом центре в городе Давао произошел пожар. Огонь заблокировал в помещении 37 сотрудников колл-центра, расположенного в здании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.

Инцидент, по информации спасателей, произошел в 9:30 по местному времени. Вскоре после этого, как отмечает издание, чиновники заявили, что заблокированные в здании люди имеют “нулевые шансы спастись”.

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Президент республики Родриго Дутерте прибыл в Давао и встретился с семьями находящихся в горящем доме. Местные СМИ добавляют, что во встрече также приняли участие мэр города Сара Дутерте и вице-мэр Паоло Дутерте, а также католический архиепископ Валлес. Последний до прибытия к месту происшествия отслужил католическую мессу.

Напоминаем, что за последние дни около 200 человек погибли на Филиппинах в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом Тембин.