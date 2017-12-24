Регистрация | Вход |
USD: 27,95   EUR: 33,13  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 24 декабря 2017 10:34
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Пожар в торговом центре на Филиппинах заблокировал в здании 37 человек

Пожар в торговом центре на Филиппинах заблокировал в здании 37 человек

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В торговом центре в городе Давао произошел пожар. Огонь заблокировал в помещении 37 сотрудников колл-центра, расположенного в здании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.

Инцидент, по информации спасателей, произошел в 9:30 по местному времени. Вскоре после этого, как отмечает издание, чиновники заявили, что заблокированные в здании люди имеют “нулевые шансы спастись”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Число жертв шторма на Филиппинах возросло

Президент республики Родриго Дутерте прибыл в Давао и встретился с семьями находящихся в горящем доме. Местные СМИ добавляют, что во встрече также приняли участие мэр города Сара Дутерте и вице-мэр Паоло Дутерте, а также католический архиепископ Валлес. Последний до прибытия к месту происшествия отслужил католическую мессу.

Напоминаем, что за последние дни около 200 человек погибли на Филиппинах в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом Тембин.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.