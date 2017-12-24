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Полиция использовала прием из мультфильма "Симпсоны" для задержания преступников

Полиция использовала прием из мультфильма "Симпсоны" для задержания преступников

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Полиция графства Южный Йоркшир (Англия) арестовала 21 преступника, используя метод, продемонстрированный в мультсериале “Симпсоны”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

Полицейские изготовили рекламные открытки от несуществующей фирмы, и отправили их по адресам скрывающихся преступников. Если те соглашались бесплатно получить рождественский подарок, им надо было только указать место и дату доставки.

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В итоге вместо курьеров к обвиняемым в нападениях и других правонарушениях прибывали правоохранители.

Издание отмечает, что подобный прием в восьмой серии девятого сезона “Симпсонов” использовал шеф полиции Виггам, который пригласил преступников на раздачу бесплатных моторных лодок.

Напоминаем, что в Копенгагене наркодилер по ошибке сел в полицейский автомобиль вместо такси.

Источник: УНН
Теги: Англия, мультфильм
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