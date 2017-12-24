Полиция использовала прием из мультфильма "Симпсоны" для задержания преступников

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Полиция графства Южный Йоркшир (Англия) арестовала 21 преступника, используя метод, продемонстрированный в мультсериале “Симпсоны”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

Полицейские изготовили рекламные открытки от несуществующей фирмы, и отправили их по адресам скрывающихся преступников. Если те соглашались бесплатно получить рождественский подарок, им надо было только указать место и дату доставки.

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В итоге вместо курьеров к обвиняемым в нападениях и других правонарушениях прибывали правоохранители.

Издание отмечает, что подобный прием в восьмой серии девятого сезона “Симпсонов” использовал шеф полиции Виггам, который пригласил преступников на раздачу бесплатных моторных лодок.

Напоминаем, что в Копенгагене наркодилер по ошибке сел в полицейский автомобиль вместо такси.