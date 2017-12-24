Сегодня в 51 объединенной общине пройдут первые выборы

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В воскресенье в 51 территориальной объединенной общине проходят первые выборы. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Эй, Украина! В большой и дружной семье объединенных общин пополнение! Сегодня - день рождения 51 объединенной территориальной общины! Украинцы выбирают свое будущее и новых лидеров в 17 областях Украины", - сообщил Г.Зубко.

По его словам, по одной ОТГ пройдут выборы в Винницкой, Волынской, Ровенской и Сумской областях; по двум ОТГ - в Запорожской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях; по трем ОТГ - в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской областях; по четырем ОТГ - в Черновицкой и Черниговской областях; по шести ОТГ - в Хмельницкой области; по семи ОТГ - в Николаевской и Полтавской областях.

Он также отметил, что на сегодня в Украине сформировано 692 объединенные территориальные общины.

Как сообщал УНН, Г.Зубко настаивает на передаче земель местному самоуправлению и ОТГ.