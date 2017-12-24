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Женщина пыталась ввезти на оккупированный Донбасс драгоценностей на 200 тыс. грн

Женщина пыталась ввезти на оккупированный Донбасс драгоценностей на 200 тыс. грн

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Пограничники на КПВВ "Марьинка" задержали женщину, которая пыталась ввезти на неподконтрольную украинской власти территорию драгоценностей на 200 тысяч гривен. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы, передает УНН.

"В контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники Краматорского отряда совместно с работниками ГФС при осмотре транспортного средства, на котором гражданка Украины ехала на неконтролируемую территорию, обнаружили большое количество драгоценностей. В коробках из-под обуви и чая женщина спрятала ювелирные изделия стоимостью около 200 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Гражданку и товар передали представителям ГС для дальнейшего правового решения.

Как сообщал УНН, в воскресенье утром на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" образовались очереди из 270 автомобилей.

Источник: УНН
Теги: пункт пропуска, Марьинка, Донбас
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