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Перемирье в АТО: за сутки один украинский военный погиб, еще один ранен

Перемирье в АТО: за сутки один украинский военный погиб, еще один ранен

КИЕВ. 24 декабря. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции под Луганским в результате выстрела снайпера боевиков один украинский военный погиб, еще один был ранен во время минометного обстрела. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

“К большому сожалению, несмотря на договоренности о прекращении огня, у нас есть потери — один погибший и один раненный. В районе Луганского вражеский снайпер смертельно ранил украинского военнослужащего. Полтора часами позже, там же, в районе Луганского, во время минометного обстрела получил ранение один наш военный. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное”, — сказал А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики совершили три провокации.

Напомним, 23 декабря в полночь вступили в действие договоренности участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины о перемирии на Донбассе в период новогодних и рождественских праздников.

Источник: УНН
Теги: АТО, боевики, обстрелы, Донбас
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