За прошедшие сутки боевики девять раз обстреляли позиции сил АТО

КИЕВ. 24 декабря. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 9 прицельных обстрелов боевиками позиций украинских военных. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

“В общем, несмотря на достигнутые договоренности о режиме тишины, российско-оккупационные войска хотя и уменьшили свою активность, но не прекратили обстрелы наших опорных пунктов. За прошедшие сутки враг совершил, по уточненным данным, 9 обстрелов наших позиций. Все они были прицельные. Ответного огня военнослужащие Вооруженных Сил Украины не открывали”, — сказал А.Мотузяник.

По его словам, на луганском направлении боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Первый обстрел наших позиций в районе Светлодарска начался в 10:45 и продолжался 2 часа. Противник применил пехотное оружие и БМП, а уже под вечер позиции Вооруженных Сил в этом районе были обстреляны из миномета 82 калибра. По украинским защитникам было выпущено три мины.

Неспокойно было в районе Луганского. Обстрел начался здесь в 11:30 и не утихал почти 5 часов — оккупанты выпустили по позициям сил АТО 4 минометные мины калибра 82 мм, вели огонь из БМП, зенитных установок и стрелкового оружия, включая снайперское.

В дальнейшем, в течение дня, позиции украинских военных в районе Луганского были обстреляны еще трижды, однако минометы враг не применял.

На донецком направлении вчера также не было абсолютно тихо — две вражеские огневые провокации зафиксированы там за прошедшие сутки.

“В районе Авдеевки противник полчаса ”поливал“ наши позиции из крупнокалиберного пулемета, а в районе Лебединского обстрелял опорный пункт Вооруженных Сил Украины из стрелкового оружия. Понимая провокационный характер этих обстрелов, наши военные огонь не применяли”, - отметил А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате обстрелов боевиков один украинский военный погиб, еще один был ранен.