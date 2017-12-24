КИЕВ. 24 декабря. УНН. Инициативные группы выдвинули Алексея Навального выдвинули кандидатом в президенты России, несмотря на заявления ЦИК, что он не сможет баллотироваться в 2028 года. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Процедуры выдвижения состоялись в Санкт-Петербурге (1797 избирателей - "За"), Саратове (860), Ростове-на-Дону (800) и в Уфе (738).

В Москве на территории одного из местных пляжей была установлена ​​палатка, где работали волонтеры. За выдвижение А.Навального проголосовали 742 человека. Воздержавшихся и тех, кто бы выступил против, среди участников мероприятия не оказалось.

Согласно закону, кандидата в президенты, который баллотируется как самовыдвиженец, должна выдвинуть инициативная группа избирателей, в которую входят не менее 500 человек.

К концу дня политик планирует подать документы в ЦИК. В случае получения отказа в регистрации он пообещал запустить кампанию по бойкоту выборов.

Как сообщал УНН, 23 декабря телеведущую Ксению Собчак выдвинули кандидатом в президенты России.