В США застрелили мужчину, напавшего с мачете на людей

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В американском Лос-Анджелесе полиция застрелила мужчину, который в противогазе и с мачете в руках напал на прохожих в районе Канога Парк. Об этом сообщает Daily Star, передает УНН.

После прибытия полиции подозреваемый начал убегать. Правоохранители открыли огонь в его сторону.

Как отмечается, нападающего и еще одного пострадавшего госпитализировали в больницу. Позже стало известно, что злоумышленник от полученных травм скончался. У его жертвы незначительные ранения.

В то же время, как сообщает издание, сначала сообщалось, что в больницу доставили по меньшей мере девятерых пострадавших.

Как сообщал УНН, в сентябре в Колумбии американского штата Теннесси человек с мачете взял в заложники посетителей банка.