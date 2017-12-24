ВРП уволил пятого судью, который рассматривал дело Штепы
Неля Штепа
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Высший совет правосудия уволил по собственному желанию судью Ленинского районного суда Харькова Сергея Скляренко, который является пятым судьей по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. Как сообщает пресс-служба ВРУ, соответствующее постановление Совета было объявлено 21 декабря, передает УНН.
"Высший совет правосудия принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке: Скляренко Сергея Александровича - с должности судьи Ленинского районного суда города Харькова", - говорится в решении ВРУ.
В свою очередь адвокат Н.Штепы Александр Тананакин на своей странице в Facebook написал, что С.Скляренко является 5-м председательствующим по делу.
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Напомним, в мае 2017 года дело Штепы перенаправили в Ленинский райсуд Харькова и начали слушать с самого начала в четвертый раз, в том числе из-за изменений в составе коллегии судей.
Неля Штепа вышла из СИЗО 20 сентября. Суд изменил ей меру пресечения на домашний арест через три года в СИЗО. Экс-мэра подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Штепу задержали в июле 2014 года. На суде она объясняла, что призвала президента России войти в Славянск под угрозой боевиков, которые удерживали ее в плену, а интервью для российских изданий давала "под дулом автомата".