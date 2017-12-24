Во Львове произошло ДТП с участием скорой помощи

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 декабря. УНН. Во Львове на улице Городоцкой традпилась ДТП с участием машины скорой и легковушки пострадали три человека. Об этом сообщили УНН в пресс-центре Львовского городского совета.

Как сообщили на “горячей” линии города, в 01:06 ночи поступила информация о том, что на ул.Городоцкой возле Мотозавода произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легковой машины.

В результате ДТП пострадали 3 человека. Их состояние — средней тяжести.

Напомним, 23 декабря микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Словакии.