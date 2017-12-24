Полиция открыла 10 производств по нарушениям на выборах в местные общины

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сотрудники полиции получили 23 сообщения и открыли 10 уголовных производств за фактами попытки подкупа избирателей и фальсификации, обнаруженными во время сегодняшнего голосования на выборах в местные общины в 51 территориальном округе. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.

"С начала избирательного процесса к Национальной полиции поступило 23 сообщения, по которым по 10 фактам возбуждены уголовные производства - в Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях. Среди них - по ст.160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя, участника референдума) и ст.158 (фальсификация избирательных документов)", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что порядок на выборах в местные общины обеспечивают более 3 тыс. полицейских.

"Публичную безопасность на выборах по всей стране обеспечивают больше 3 тыс. полицейских. Голосование проходит на 391 участковой избирательной комиссии в пределах 51 территориального округа. В случае осложнения оперативной обстановки во время волеизъявления граждан созданы соответствующие резервы и следственно-оперативные группы для реагирования на сообщения о совершении правонарушений", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, в воскресенье 24 декабря во 51 территориальной объединенной общине проходят первые выборы.