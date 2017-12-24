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В центре Киева обвалился забор, повредив два автомобиля

В центре Киева обвалился забор, повредив два автомобиля

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В центре Киева упала секция кирпичного забора, повредив два автомобиля и газовую трубу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе столичного управления ГСЧС.

"Инцидент произошел сегодня после обеда на улице Антоновича 14-Б. Упала секция кирпичного забора, повредив два автомобиля и газовую трубу. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники газовой службы", - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНН, 15 декабря из-за повреждения трамвайного полотна было заблокировано движение трамваев, курсирующих по маршруту №8.

Источник: УНН
Теги: Киев, забор, автомобили
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