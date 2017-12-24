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Безус с углового забил гол в матче чемпионата Бельгии

Безус с углового забил гол в матче чемпионата Бельгии

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Бывший футболист сборной Украины и ФК "Днепр" Роман Безус оформил эффектный гол в поединке чемпионата Бельгии, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Полузащитник в составе ФК "Сент-Трюйден" во встрече 20-го тура против "Стандарта" забил гол на исходе матча и принес команде ничью 1:1. Безус выполнял угловой, закрутив мяч прямо в сетку ворот.

Примечательно, что ворота "Стандарта" защищал известный мексиканский кипер Очоа.

Стоит отметить, что для Безуса это только второй гол в нынешнем сезоне чемпионата Бельгии.

Добавим также, команда украинского хавбека с 29 очками разместилась на 6-й строчке бельгийского первенства.

Источник: УНН
Теги: футбол, Бельгия
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