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Мариупольцам посоветовали избегать прогулок из-за шквального ветра

Мариупольцам посоветовали избегать прогулок из-за шквального ветра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 24 декабря. УНН. Из-за мощного западного ветра в Мариуполе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на официальном сайте горсовета, передает УНН.

Как отмечается, западный ветер скоростью 25-30 метров продержится до конца суток.

В течение дня в городе наблюдаются осадки в виде мокрого снега.

Мариупольцам посоветовали избегать прогулок по улице и на побережье моря.

Напомним, в столице возможно падение снега и сосулек с крыш, прохожих призвали быть внимательными, а владельцев - очистить здания.

Источник: УНН
Теги: Мариуполь, шквал
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