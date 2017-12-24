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Воскресенье, 24 декабря 2017, 16:57 • Артем Жданов
Мариупольцам посоветовали избегать прогулок из-за шквального ветра
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 24 декабря. УНН. Из-за мощного западного ветра в Мариуполе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на официальном сайте горсовета, передает УНН.
Как отмечается, западный ветер скоростью 25-30 метров продержится до конца суток.
В течение дня в городе наблюдаются осадки в виде мокрого снега.
Мариупольцам посоветовали избегать прогулок по улице и на побережье моря.
Напомним, в столице возможно падение снега и сосулек с крыш, прохожих призвали быть внимательными, а владельцев - очистить здания.
Источник: УНН
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