Регистрация | Вход |
USD: 27,95   EUR: 33,13  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 24 декабря 2017 22:33
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Происшествия
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Синоптики предупредили о туманах и лавинной опасности на Закарпатье

Синоптики предупредили о туманах и лавинной опасности на Закарпатье

УЖГОРОД-КИЕВ. 24 декабря. УНН. В понедельник 25 декабря на Закарпатье ожидаются сильные туманы и значительная лавинная опасность, в связи с этим в области объявлено штормовое предупреждение, передает УНН со ссылкой на данные Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.

"В течение суток 25 декабря, а также ночью и утром 26 декабря по территории Закарпатской области и по Ужгороду ожидаются туманы с видимостью 200-500 метров, местами - 50-100 метров. Кроме того, 25 декабря в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Закарпатской области удерживаться значительна (III уровень) снеголавинная опасность", - говорится в сообщении метеорологов.

Как сообщал УНН, в Ивано-Франковской области уже почти сутки ищут туриста, который решил в сумерках самостоятельно подняться на гору Хомяк.

Источник: УНН
Теги: туман, Закарпатье, лавины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.