Из-за обвала в центре Киева четыре дома остались без газа

КИЕВ. 24 декабря. УНН. После обвала кирпичного забора между дворами на ул.Антоновича в столице без газа остались четыре жилых дома. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

"В результате обвала повреждена газовая труба низкого давления, в результате чего без газа осталось 4 жилых дома. Сейчас на месте работают рабочие "Киевгаза", которые проводят подключение газа в трех домах, 4-й дом будет подключен в течение среды на следующей неделе", - сообщили в КГГА.

Сейчас проводятся работы по уборке кирпичного забора.

Также в результате обвала повреждены два автомобиля марок "BMW" и "Lexus". Оба авто уже извлекли из-под завала.

Как сообщал УНН, в центре Киева упала секция кирпичного забора, повредив два автомобиля и газовую трубу.