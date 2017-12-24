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Из-за обвала в центре Киева четыре дома остались без газа

Из-за обвала в центре Киева четыре дома остались без газа

КИЕВ. 24 декабря. УНН. После обвала кирпичного забора между дворами на ул.Антоновича в столице без газа остались четыре жилых дома. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

"В результате обвала повреждена газовая труба низкого давления, в результате чего без газа осталось 4 жилых дома. Сейчас на месте работают рабочие "Киевгаза", которые проводят подключение газа в трех домах, 4-й дом будет подключен в течение среды на следующей неделе", - сообщили в КГГА.

Сейчас проводятся работы по уборке кирпичного забора.

Также в результате обвала повреждены два автомобиля марок "BMW" и "Lexus". Оба авто уже извлекли из-под завала.

Как сообщал УНН, в центре Киева упала секция кирпичного забора, повредив два автомобиля и газовую трубу.

Источник: УНН
Теги: газ, Киев
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